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На трассе "Нарва" в Ленобласти в лобовом ДТП погиб 40-летний пассажир
Сегодня, 12:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На трассе "Нарва" в Ленобласти в лобовом ДТП погиб 40-летний пассажир

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По факту ДТП проводится проверка.

Сотрудники полиции Кингисеппского района Ленинградской области проводят проверку по факту смертельного ДТП на автодороге "Нарва". Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около девяти утра 24 июля на 100 км автодороги "Нарва" 22-летний водитель за рулём автомобиля WEY выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Vortex под управлением 41-летнего мужчины.

В результате ДТП один из пассажиров автомобиля Vortex (мужчина 1985 года рождения) скончался на месте происшествия. Водитель и второй пассажир (мужчина 1986 года рождения) госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

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Фото: Piter.tv

Теги: смертельное дтп, трасса нарва
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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