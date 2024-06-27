Двух детей после ДТП под Пикалёво вертолетом доставили в Петербург

Двое детей, мальчики 7 и 11 лет, были в тяжёлом состоянии.

После аварии в Бокситогорском районе Ленобласти двух детей доставили вертолётом в Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи".

В Бокситогорском районе 22 июня недалеко от города Пикалёво произошло массовое ДТП, в котором 2 человека погибли на месте, шестеро получили травмы различной степени тяжести, из них трое детей. Все пострадавшие были госпитализированы бригадами скорой помощи в Пикалёвскую больницу.

Двое детей, мальчики 7 и 11 лет, были в тяжёлом состоянии – врачи диагностировали у них множественные травмы. Для оказания специализированной медицинской помощи было принято решение о переводе двух маленьких пациентов в детскую областную больницу.

Два вертолёта санавиации 23 июня доставили мальчиков в Санкт-Петербург. Пациенты полёт перенесли хорошо, бригады медиков отслеживали их состояние. Сейчас один мальчик находится в отделении реанимации, второй – в отделении хирургии.

По данным на 24 июня 2025 в Ленинградской области всего выполнено113 вылетов, эвакуировано 111 пациентов, включая 16 детей и 2 беременных пациенток.

Фото: Telegram/ Скорая помощь Ленобласти