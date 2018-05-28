После лобового столкновения иномарок на трассе "Вологда – Тихвин" погибли 2 человек

Ещё шесть человек пострадали.

Проводится проверка по факту лобового столкновения иномарок в Бокситогорском районе Ленобласти. В аварии погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, 22 июня на 394 километре трассы "Вологда – Тихвин" в Бокситогорском районе водитель Kia по неустановленной причине совершил выезд на полосу встречного движения, спровоцировав тем самым лобовое столкновение с автомобилем Omoda.

В результате погибли водитель Kia и 65-летняя пассажирка Omoda. Еще шесть человек, включая троих несовершеннолетних детей (2012, 2014 и 2018 г.р), получили различные травмы легкой и средней степени тяжести. По факту дорожной аварии проводится проверка.

Ранее "Шестёрка" с 16-летним парнем за рулём опрокинулась под Петербургом.

Видео: МВД по Спб и ЛО