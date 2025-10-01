С начала года санавиация Ленобласти совершила 275 вылетов

Было эвакуировано 269 пациентов, включая 41 ребёнка и 6 рожениц.

С начала текущего года Национальная служба санитарной авиации (НССА) совершила 275 вылетов, в ходе которых было эвакуировано 269 пациентов, включая 41 ребёнка и 6 рожениц. Об этом сообщает Telegram-канал ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи".

Организация полётов в пределах 47-го региона возложена на территориальный центр медицины катастроф (ТЦМК), который интегрирован в структуру Станции скорой помощи Ленинградской области.

В рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", направленного на модернизацию первичного звена медицинской помощи, в Ленинградской области возводятся вертолётные площадки при медицинских учреждениях, включая самые труднодоступные муниципальные районы. Благодаря данному проекту формируется развитая сеть посадочных площадок, соединяющих Ленинградскую область и Санкт-Петербург.

