На Кингисеппском шоссе клиент салона "Питер-Лада" залил машины горючим

В автосалоне "Питер-Лада" на Кингисеппском шоссе в Петербурге мужчина устроил скандал и залил машины горючим. Об этом пишет "Фонтанка".
Накануне у клиента дилерского центра произошел конфликт с администрацией по неизвестной причине. Так, 39-летний житель Бугров принес жидкость для розжига, после чего расплескал ее по салонам отечественных автомобилей.
Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где в отношении него был составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Позже возбудили уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее мы рассказывали о том, что полицейские разыскивают подозреваемого в поджоге двери квартиры на проспекте Ветеранов.
Фото: Piter.TV
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