На Кингисеппском шоссе клиент салона "Питер-Лада" залил машины горючим

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

В автосалоне "Питер-Лада" на Кингисеппском шоссе в Петербурге мужчина устроил скандал и залил машины горючим. Об этом пишет "Фонтанка".

Накануне у клиента дилерского центра произошел конфликт с администрацией по неизвестной причине. Так, 39-летний житель Бугров принес жидкость для розжига, после чего расплескал ее по салонам отечественных автомобилей.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где в отношении него был составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Позже возбудили уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские разыскивают подозреваемого в поджоге двери квартиры на проспекте Ветеранов.

Фото: Piter.TV