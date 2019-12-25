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На Кингисеппском шоссе клиент салона "Питер-Лада" залил машины горючим
Сегодня, 10:26
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На Кингисеппском шоссе клиент салона "Питер-Лада" залил машины горючим

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Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

В автосалоне "Питер-Лада" на Кингисеппском шоссе в Петербурге мужчина устроил скандал и залил машины горючим. Об этом пишет "Фонтанка". 

Накануне у клиента дилерского центра произошел конфликт с администрацией по неизвестной причине. Так, 39-летний житель Бугров принес жидкость для розжига, после чего расплескал ее по салонам отечественных автомобилей. 

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где в отношении него был составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Позже возбудили уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские разыскивают подозреваемого в поджоге двери квартиры на проспекте Ветеранов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: питер-лада, угроза
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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