Вчера, 14:55
В подъезде на Ударников пенсионер угрожал ножом двум девятилетним мальчикам

Дети убежали обратно в квартиру и закрылись.

Росгвардейцы Красногвардейского района задержали 67-летнего мужчину, угрожавшего ножом двум девятилетним мальчикам в подъезде дома на проспекте Ударников. 

Как рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, в полицию обратилась местная жительница, заявившая, что ее сыну и его другу угрожали расправой, когда они спускались по лестнице на прогулку. Дети убежали обратно в квартиру и закрылись, а агрессивный пенсионер остался на лестничной площадке. 

Задержанного увезли в 26-й отдел для дальнейшего выяснения обстоятельств. В результате случившегося пострадавших нет.

Ранее на Piter.TV: на Заневском проспекте бездомный напал на женщину с секатором. Ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. 

Видео: пресс-служба Росгвардии 

