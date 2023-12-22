Водить HAVAL сбил выходившего из трамвая 10-летнего мальчика на улице Жукова

В результате ДТП ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские Калининского района проводят проверку по факту аварии, в которой пострадал 10-летний ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

У дома 4 по улице Жукова 25 мая 49-летний водитель HAVAL DARGO, двигаясь от Кондратьевского проспекта в сторону Феодосийской улицы, в зоне остановки общественного транспорта наехал на мальчика, выходившего из трамвая без сопровождения взрослых.

В результате ДТП ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Фото: Piter.TV