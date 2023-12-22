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Водить HAVAL сбил выходившего из трамвая 10-летнего мальчика на улице Жукова
Сегодня, 12:45
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Водить HAVAL сбил выходившего из трамвая 10-летнего мальчика на улице Жукова

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В результате ДТП ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские Калининского района проводят проверку по факту аварии, в которой пострадал 10-летний ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

У дома 4 по улице Жукова 25 мая 49-летний водитель HAVAL DARGO, двигаясь от Кондратьевского проспекта в сторону Феодосийской улицы, в зоне остановки общественного транспорта наехал на мальчика, выходившего из трамвая без сопровождения взрослых.

В результате ДТП ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее на Piter.TV: школьницу сбил велосипедист на улице Корякова. 

Фото: Piter.TV

Теги: дтп с ребенком, улица жукова
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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