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На Жукова открылся крупнейший в России "хаб" для зарядки электромобилей
Сегодня, 18:40
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На Жукова открылся крупнейший в России "хаб" для зарядки электромобилей

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Одновременно там могут заряжаться до 50 машин.

На Выборгской стороне Петербурга открылся крупнейшая в стране точка для зарядки электромобилей. "Электрохаб" начал свою работу по адресу: ул. Жукова, д. 26/Б, – сообщают в пресс-службе городской администрации.

Одновременно "хаб" сможет заряжать до 50 электроавтомобилей. Комплекс также имеет 19 "ультрабыстрых" станций, которые могут зарядить машину менее чем за 30 минут.

Это уже третий электрозарядный хаб в Петербурге. Еще два действуют на Кременчугской улице и дороге на Турухтанные острова. Хаб в Кировском районе рассчитан на одновременную зарядку до 30 электромобилей, а в Центральном – до 10.

Администрация Санкт-Петербурга

Напомним, что сейчас в Санкт-Петербурге функционирует более 350 зарядных станций для электрокаров. Строительство новых будет продолжено и в следующем году.

Фото: Freepik

Теги: зарядка для электромобилей, улица жукова, электромобили
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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