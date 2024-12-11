На Жукова открылся крупнейший в России "хаб" для зарядки электромобилей

На Выборгской стороне Петербурга открылся крупнейшая в стране точка для зарядки электромобилей. "Электрохаб" начал свою работу по адресу: ул. Жукова, д. 26/Б, – сообщают в пресс-службе городской администрации.
Одновременно "хаб" сможет заряжать до 50 электроавтомобилей. Комплекс также имеет 19 "ультрабыстрых" станций, которые могут зарядить машину менее чем за 30 минут.
Это уже третий электрозарядный хаб в Петербурге. Еще два действуют на Кременчугской улице и дороге на Турухтанные острова. Хаб в Кировском районе рассчитан на одновременную зарядку до 30 электромобилей, а в Центральном – до 10.
Администрация Санкт-Петербурга
Напомним, что сейчас в Санкт-Петербурге функционирует более 350 зарядных станций для электрокаров. Строительство новых будет продолжено и в следующем году.
Фото: Freepik
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