На Жукова открылся крупнейший в России "хаб" для зарядки электромобилей

Одновременно там могут заряжаться до 50 машин.

На Выборгской стороне Петербурга открылся крупнейшая в стране точка для зарядки электромобилей. "Электрохаб" начал свою работу по адресу: ул. Жукова, д. 26/Б, – сообщают в пресс-службе городской администрации.

Одновременно "хаб" сможет заряжать до 50 электроавтомобилей. Комплекс также имеет 19 "ультрабыстрых" станций, которые могут зарядить машину менее чем за 30 минут.

Это уже третий электрозарядный хаб в Петербурге. Еще два действуют на Кременчугской улице и дороге на Турухтанные острова. Хаб в Кировском районе рассчитан на одновременную зарядку до 30 электромобилей, а в Центральном – до 10. Администрация Санкт-Петербурга

Напомним, что сейчас в Санкт-Петербурге функционирует более 350 зарядных станций для электрокаров. Строительство новых будет продолжено и в следующем году.

Фото: Freepik