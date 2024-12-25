На модернизацию коммунальной инфраструктуры Петербурга выделят 533 млн рублей

Эти средства будут направлены на строительство и обновление объектов водоснабжения, что повысит качество обслуживания для 800 тыс. горожан.

Петербург сможет продолжить реализацию проектов по созданию объектов водоснабжения и развитию инфраструктуры для зарядки электромобилей благодаря поддержке федерального центра.

Губернатор Александр Беглов утвердил ряд постановлени, согласно которым бюджет города получит федеральные субсидии. Соглашение с Министерством строительства России предуйсматривает выделение средств для модернизации коммунальных систем в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В 2025 году Петербург получит 533,2 млн рублей, в 2026 году — 529,2 млн рублей, а в 2027 году — 606,4 млн рублей.

Эти средства будут направлены на строительство и обновление объектов водоснабжения, что повысит качество обслуживания для 800 тыс. горожан.

В 2025 году продолжатся работы по расширению сети зарядных станций для электромобилей. Развитие экологически чистой энергетики остаётся важным направлением для города. Инвесторам предоставят субсидии из федерального бюджета на общую сумму 31 млн рублей для возмещения затрат на подключение и покупку оборудования. Городской бюджет добавит 52,7 млн рублей.

Сейчас в Санкт-Петербурге функционирует более 350 зарядных станций для электрокаров. Строительство будет продолжено и в следующем году.

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Фото: ВКонтакте / Комитет по энергетике и инженерному обеспечению