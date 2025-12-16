Петербург вошёл в топ-3 городов России по числу зарядных станций для электромобилей

Этот уверенный рост является частью общероссийской тенденции: с июня 2025 года число ЭЗС по всей стране увеличилось на 20%.

Согласно исследованию геосервиса 2ГИС, за последние 12 месяцев количество электрозаправочных станций (ЭЗС) в Петербурге выросло на 22,5% и достигло почти 400. Этот уверенный рост является частью общероссийской тенденции: с июня 2025 года число ЭЗС по всей стране увеличилось на 20%.

В результате анализа данных был составлен рейтинг городов-лидеров по развитию инфраструктуры. На первом месте оказалась Москва, где установлено более 1000 станций. Петербург занимает второе место с около 400 ЭЗС, а замыкает тройку Красноярск со 180 станциями.

Наиболее впечатляющую динамику продемонстрировал Новосибирск, где количество ЭЗС выросло более чем на 70% – со 85 до 145. В то же время город Оренбург оказался в конце списка с минимальным показателем: там насчитывается всего 23 станции.

Исследование также коснулось стоимости зарядки. Дороже всего услуга обходится водителям в Краснодаре, где цена составляет 20 рублей за кВт·ч. Самая дешёвая подзарядка зафиксирована в Красноярске — 10 рублей за кВт·ч.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге могут отменить транспортный налог для электромобилей.

Фото: Правительство Петербурга