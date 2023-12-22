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Четырехлетнюю девочку сбил велосипедист на улице Корякова
Сегодня, 11:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Четырехлетнюю девочку сбил велосипедист на улице Корякова

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Она находится в состоянии средней степени тяжести.

Воспитанница детского сада попала под велосипед в Шувалово. Об этом стало известно Piter.tv.

Около пяти часов вечера 23 мая у дома 20 по улице Корякова четырехлетняя девочка неожиданно выбежала прямо под колеса велосипеда, которым управлял 35-летний петербуржец.

В результате воспитанница детского сада с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, множественными поверхностными травмами головы была госпитализирована в больницу. Она находится в состоянии средней степени тяжести.

Тем временем в Петербурге за 5 дней с незаконных парковок изъяли ещё 2400 электросамокатов.

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: велосипедист, дети
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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