В Петербурге за 5 дней с незаконных парковок изъяли ещё 2400 электросамокатов

В Петербурге и Ленобласти полиция продолжает проверки парковок кикшеринговых электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-служба МВД.
С 14 мая в Петербурге и Всеволожском районе Ленобласти проводятся тотальные проверки мест размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ) кикшеринговых компаний.
За период с 20 по 24 мая полицейские выявили еще более 200 незаконных парковок кикшеринговых электросамокатов. По всем фактам нарушений возбуждены административные дела по статье 7.1 КоАП РФ. С указанных парковок полицейские изъяли более 2400 электросамокатов. В установленном порядке транспортные средства помещены на склады временного хранения.
В общей сложности, всего с начала проведения проверочных мероприятий полицейские изъяли более 10300 СИМ кикшеринговых компаний, которые были припаркованы с нарушением правил.
Также за неделю в Петербурге на водителей электросамокатов составили около 2 тысяч протоколов.
Видео: МВД
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