В Петербурге за 5 дней с незаконных парковок изъяли ещё 2400 электросамокатов

За период с 20 по 24 мая полицейские выявили еще более 200 незаконных парковок кикшеринговых электросамокатов.

В Петербурге и Ленобласти полиция продолжает проверки парковок кикшеринговых электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-служба МВД.

С 14 мая в Петербурге и Всеволожском районе Ленобласти проводятся тотальные проверки мест размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ) кикшеринговых компаний.

За период с 20 по 24 мая полицейские выявили еще более 200 незаконных парковок кикшеринговых электросамокатов. По всем фактам нарушений возбуждены административные дела по статье 7.1 КоАП РФ. С указанных парковок полицейские изъяли более 2400 электросамокатов. В установленном порядке транспортные средства помещены на склады временного хранения.

В общей сложности, всего с начала проведения проверочных мероприятий полицейские изъяли более 10300 СИМ кикшеринговых компаний, которые были припаркованы с нарушением правил.

Также за неделю в Петербурге на водителей электросамокатов составили около 2 тысяч протоколов.

Видео: МВД