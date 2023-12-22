В Петербурге и Ленобласти полицейские за 3 дня изъяли более 5,5 тысяч электросамокатов

Изъятые самокаты помещены на склад временного хранения и будут изучены экспертами МВД на предмет их технического состояния и безопасности использования.

В Петербурге полиция за три дня изъяла более 5,5 тысяч электросамокатов кикшеринговых компаний. Подробности рейда рассказали в пресс-службе МВД.

В полиции Петербурга подвели промежуточные итоги комплексной работы по проверке соблюдения законодательства в сфере использования электросамокатов. Проверки начались в ночь на 14 мая и продолжались три дня по Петербургу и Всеволожскому району Ленобласти.

За эти дни полицейские изъяли более 5,5 тысяч электросамокатов, которые были припаркованы с нарушением действующих правил. Были возбуждены административные дела по статье 7.1 КоАП РФ. Изъятые самокаты помещены на склад временного хранения и будут изучены экспертами МВД на предмет их технического состояния и безопасности использования.

Кроме того, в рамках одного из уголовных дел, возбужденных по фактам травмирования людей арендаторами электросамокатов, полицией проведены процессуальные действия. Речь идет о наезде в сентябре 2023 года электросамокатчика на 9-летнего мальчика, переходившего по пешеходному переходу перекресток проспектов Луначарского и Художников. Тогда виновник скрылся с места ДТП. Для установления его сделан запрос в кикшеринговую компанию, однако полученные сведения не позволили установить личность подозреваемого.

Полицейские посетили офис кикшеринговой компании в Москве на Долгоруковской улице и её филиал в Петербурге на набережной Обводного канала. Правоохранители пытаются установить личность арнедатора электросамоката и выяснить, было ли СИМ исправно в момент ДТП.

Видео: МВД