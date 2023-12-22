За неделю в Петербурге на водителей электросамокатов составили около 2 тысяч протоколов

Также около десятка протоколов составлено за вождение в состоянии опьянения.

В Петербурге Госавтоинспекция подвела итоги операции "Кикшеринг". Об этом рассказали в региональном МВД.

В период с 13 по 19 мая в Петербурге сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие "Кикшеринг". Работа полиции была направлена на выявление нарушений и контроль за соблюдением ПДД со стороны пользователей СИМ, в первую очередь, электросамокатов.

За время проведения рейдов составлено около двух тысяч административных материалов, большинство – по второй части статьи 12.29 КоАП РФ. Отдельные нарушители, не считая электросамокат транспортным средством, встали за управление в состоянии алкогольного опьянения и были привлечены к ответственности по третьей части статьи 12.29 КоАП РФ. Таких протоколов дорожные полицейские составили около десятка.

Инспекторы напоминают, что управляя средством индивидуальной мобильности, необходимо быть предельно внимательными, так как скорость, которую могут развить данные средства передвижения, превышает скорость идущего пешехода, а значит, водители транспортных средств не смогут вовремя отреагировать и принять меры экстренного торможения вплоть до полной остановки. Использовать подобные средства передвижения следует очень аккуратно, избегая большого скопления людей, и не создавать помехи для других участников дорожного движения.

Ранее в Петербурге начали действовать новые правила для электросамокатов.

Видео: МВД