В Петербурге начали действовать новые правила для электросамокатов

В Петербурге вступили в силу новые правила для электросамокатов, напомнили в пресс-службе Комитета по транспорту.
Изменения с 22 мая внесены в Соглашение о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории Петербурга между Комитетом по транспорту и кикшеринговыми компаниями. Новые ограничения затрагивают более 50 локаций.
Ограничение скорости движения СИМ возле 13 станций метрополитена:
– "Технологический институт";
– "Московские ворота";
– "Чернышевская";
– "Площадь Ленина";
– "Проспект Ветеранов";
– "Беговая";
– "Комендантский проспект";
– "Ломоносовская";
– "Проспект Просвещения";
– "Обводный канал";
– "Нарвская";
– "Парнас";
– "Улица Дыбенко".
В периоды особо интенсивного пешеходного трафика в часы пик ежедневно с 07:00 – 10:00 и 17:00 – 20:00 скорость движения электросамокатов на участках улиц, ведущих к этим станциям метро, ограничена до 15 км/ч.
Аналогичное ограничение скорости вводится еще на 25 улицах (дополнительно к текущим 133).
Дополнительно к существующему списку из 59 улиц вводится запрет на размещение самокатов еще на 9 участках городских набережных.
С подробным адресным перечнем можно ознакомиться по ссылке.
Замначальника ГИБДД Петербурга: идет работа по запрещению передвижения СИМ по городским тротуарам.
Фото: Комитет по транспорту
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