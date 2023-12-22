В Петербурге начали действовать новые правила для электросамокатов

Около 13 станций метро ограничена скорость до 15 км/ч в часы пик.

В Петербурге вступили в силу новые правила для электросамокатов, напомнили в пресс-службе Комитета по транспорту.

Изменения с 22 мая внесены в Соглашение о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории Петербурга между Комитетом по транспорту и кикшеринговыми компаниями. Новые ограничения затрагивают более 50 локаций.

Ограничение скорости движения СИМ возле 13 станций метрополитена:

– "Технологический институт";

– "Московские ворота";

– "Чернышевская";

– "Площадь Ленина";

– "Проспект Ветеранов";

– "Беговая";

– "Комендантский проспект";

– "Ломоносовская";

– "Проспект Просвещения";

– "Обводный канал";

– "Нарвская";

– "Парнас";

– "Улица Дыбенко".

В периоды особо интенсивного пешеходного трафика в часы пик ежедневно с 07:00 – 10:00 и 17:00 – 20:00 скорость движения электросамокатов на участках улиц, ведущих к этим станциям метро, ограничена до 15 км/ч.

Аналогичное ограничение скорости вводится еще на 25 улицах (дополнительно к текущим 133).

Дополнительно к существующему списку из 59 улиц вводится запрет на размещение самокатов еще на 9 участках городских набережных.

С подробным адресным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Замначальника ГИБДД Петербурга: идет работа по запрещению передвижения СИМ по городским тротуарам.

Фото: Комитет по транспорту