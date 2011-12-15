В Сестрорецке питбайк сбил 6-летнего ребенка, он в реанимации

За рулём питбайка был несовершеннолетний.

В Сестрорецке подросток сбил 6-летнего мальчика. По предварительной информации, 17-летний водитель питбайка, двигаясь по газону в районе домов по Приморскому шоссе, совершил наезд на ребёнка, который внезапно выбежал на проезжую часть в сопровождении взрослого.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате инцидента ребенок с тяжелыми травмами был экстренно доставлен в реанимационное отделение. Сотрудники полиции Курортного района проводят тщательную проверку всех обстоятельств происшествия.

Особое внимание уделяется вопросу законности управления питбайком несовершеннолетним, а также соблюдению правил дорожного движения обеими сторонами. По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV