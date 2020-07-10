Две лошади пострадали в массовой аварии на КАД

Был повреждён и уничтожен коневоз, стоимость которого оценивается примерно в 850 тыс. рублей.

Авария с участием автомобиля каршеринга и коневоза произошла на Кольцевой автодороге (КАД). В результате инцидента пострадали две лошади, сообщила владелица конно-спортивного клуба "Перфект" Елена в беседе с 78.ru.

По словам хозяйки, животные возвращались с соревнований в Энколово. В ходе ДТП рыжий конь получил ссадины, которые сразу обработали зелёнкой. Второй лошади также потребовалась медицинская помощь.

"Мои лошади родились в рубашке! Они молодцы, что не понеслись по кольцевой, хотя попытки были. Около полутора часов они стояли на дороге в ожидании помощи" Елена

Серьёзно пострадал и коневоз — по предварительной оценке, ущерб составляет около 850 тысяч рублей. Владелица животных намерена обратиться в страховую компанию и в суд для взыскания компенсации с виновника аварии. В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются. Состояние лошадей стабилизировалось, угрозы их здоровью нет.

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Фото: 78.ru