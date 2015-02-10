Под Гатчиной в ДТП пострадал двухлетний ребёнок

Он был госпитализирован различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, произошедшего 22 февраля в 22:20 на пересечении Красносельского и Анинского шоссе в Гатчинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Lada Vesta при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю Mercedes, под управлением 28-летнего мужчины.

В результате столкновения пострадал двухлетний мальчик, находившийся в Lada Vesta. Ребенок с различными травмами в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге у пятилетнего ребёнка произошла остановка сердца после ужина.

Фото: Piter.TV