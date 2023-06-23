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На КАД Петербурга туристический автобус насмерть сбил пешехода
Сегодня, 11:17
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На КАД Петербурга туристический автобус насмерть сбил пешехода

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В автобусе не было пассажиров.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП с туристическим автобусом, сбившим пешехода на Кольцевой автодороге (КАД) Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. 

На 65-м километре дороги на территории Пушкинского района вечером 28 сентября 40-летний водитель, управляя туристическим автобусом без пассажиров, наехал на двигавшегося по проезжей части пешехода. В результате аварии мужчина, на вид которому 40-45 лет, от полученных травм скончался на месте происшествия.

Детали и обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что подросток на мопеде сбил сверстника под Тихвином. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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