На КАД Петербурга туристический автобус насмерть сбил пешехода

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП с туристическим автобусом, сбившим пешехода на Кольцевой автодороге (КАД) Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
На 65-м километре дороги на территории Пушкинского района вечером 28 сентября 40-летний водитель, управляя туристическим автобусом без пассажиров, наехал на двигавшегося по проезжей части пешехода. В результате аварии мужчина, на вид которому 40-45 лет, от полученных травм скончался на месте происшествия.
Детали и обстоятельства случившегося выясняются.
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Фото: Piter.TV
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