Подросток на мопеде сбил сверстника под Тихвином

Пострадавший внезапно выбежал на дорогу.

В Тихвинском районе Ленинградской области подросток сбил на мопеде 14-летнего ребёнка. Проводится проверка по факту ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло вечером 27 сентября по улице Комсомольская в поселке Красава Тихвинского района. 14-летний подросток на мопеде совершил наезд на внезапно выбежавшего пешехода-ровесника. Пострадавший с различными травмами в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в больницу.

Ранее Piter.TV сообщал, что ребёнок на детской площадке выстрелил в рот школьницы из пневматического пистолета.

Фото: Piter.TV