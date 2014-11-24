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Подросток на мопеде сбил сверстника под Тихвином
Сегодня, 16:37
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Подросток на мопеде сбил сверстника под Тихвином

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Пострадавший внезапно выбежал на дорогу.

В Тихвинском районе Ленинградской области подросток сбил на мопеде 14-летнего ребёнка. Проводится проверка по факту ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло вечером 27 сентября  по улице Комсомольская в поселке Красава Тихвинского района. 14-летний подросток на мопеде совершил наезд на внезапно выбежавшего пешехода-ровесника. Пострадавший с различными травмами  в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в больницу. 

Ранее Piter.TV сообщал, что ребёнок на детской площадке выстрелил в рот школьницы из пневматического пистолета.

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп в ленобласти, дтп под тихвином, подросток на мопеде
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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