Неизвестный на детской площадке выстрелил в школьницу в Петербурге

Полиция устанавливает обстоятельства получения травм.

Полиция устанавливает обстоятельства получения травм 14-летней девушкой на детской площадке во Фрунзенском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Вечером 27 сентября в полицию поступило сообщение, что в больницу с травмой полости рта в состоянии средней степени тяжести доставлена 14-летняя школьница. По предварительным данным, на детской площадке по улице Олеко Дундича ребёнок случайно выстрелил из пневматического пистолета в рот.

По данным АН "Оперативное прикрытие", во рту девочки застряла пуля. Камеры уличного видеонаблюдения просмотреть не удалось, хотя рядом расположены гимназия и школа. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге рецидивист избил жену и чуть не задушил своего 11-летнего пасынка.

Фото: Piter.TV