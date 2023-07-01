В Петербурге рецидивист избил жену и чуть не задушил своего 11-летнего пасынка

Супруг, как оказалось, имеет за плечами три судимости.

42-летний агрессор с Комсомольской улицы, избивший супругу и душивший 11-летнего сына, стал фигурантом уголовного дела по статье "покушение на убийство".

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в полицию обратилась 41-летняя женщина. 42-летний супруг, имеющий уже три судимости, избил её и чуть не задушил 11-летнего сына. В больнице у ребёнка были диагностированы множественные ссадины и гематомы. Мать мальчика также обратилась в поликлинику, где у неё зафиксировали ушибы.

Напомним, что в случае опасности для вашей жизни и здоровья постарайтесь вызвать помощь и сообщить о случившемся в полицию: обратиться с заявлением в территориальный орган МВД России по телефону 102 или к своему участковому уполномоченному полиции. Как действовать в случае домашнего насилия — можно узнать на сайте МВД РФ.

Ранее Piter.TV сообщал, что мужчина распылил перцовый баллончик в сторону сестры и племянницы на Серебристом бульваре.

Фото: Piter.TV