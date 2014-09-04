Мужчина распылил перцовый баллончик в сторону сестры и племянницы на Серебристом бульваре

13-летняя ученица 6 класса получила химический ожог обоих глаз.

В среду, 25 сентября, в травмпункт обратилась 13-летняя ученица 6 класса с химическим ожогом обоих глаз, полученных от перцового спрея. Медицинские работники оказали ей необходимeю помощь и, убедившись в удовлетворительном состоянии, отпустили домой.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в ходе полицейского расследования выяснилось, что инцидент произошел накануне, в пятницу, 24 сентября, около 20:00 в квартире, расположенной по адресу: Серебристый бульвар, дом 12, корпус 1. Между 47-летней матерью девочки и ее 50-летним братом вспыхнула ссора на бытовой почве. Конфликт перерос в физическую агрессию, когда мужчина достал перцовый баллончик и распылил его в сторону сестры. В момент нападения девочка находилась в непосредственной близости от матери и также получила ожоги глаз.

По данному факту от матери девочки было получено заявление в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина избил знакомую на Народной.

Фото: Piter.TV