Мужчина избил знакомую на Народной

Пытаясь избежать дальнейших действий со стороны нападавшего, потерпевшая выпрыгнула из окна, находящегося на первом этаже.

В воскресенье, 22 сентября, в полицию поступила информация о том, что из квартиры дома 56 на Народной улице в тяжелом состоянии с множественными травмами была госпитализирована 40-летняя женщина. В связи с данным инцидентом следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска регионального Главка установили причастность к преступлению 27-летнего мужчину, проживающего на Русановской улице в Курганской области. Вечером 24 сентября, после активных действий полиции, подозреваемый был задержан. В ходе задержания выяснилось, что между ним и потерпевшей произошел конфликт во время совместного распития алкоголя, в результате которого он избил женщину. Пытаясь избежать дальнейших действий со стороны нападавшего, потерпевшая выпрыгнула из окна, находящегося на первом этаже.

Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что незнакомец схватил за промежность 20-летнюю девушку, шедшую к метро у ТРЦ "Галерея.

Фото: Piter.TV