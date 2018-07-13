Незнакомец схватил за промежность 20-летнюю девушку, шедшую к метро у ТРЦ "Галерея"

Пострадавшая обратилась в полицию. Мужчина объявлен в розыск.

В Петербурге неизвестный мужчина совершил непристойный поступок в отношении 20-летней девушки, направлявшейся к станции метро. Об инциденте во вторник сообщает "Фонтанка".

Происшествие произошло вечером в понедельник, 23 сентября, перед торгово-развлекательным комплексом "Галерея". Девушка шла домой после работы, когда к ней подошел незнакомый молодой человек. Внезапно он просунул руку под ее одежду и схватил за промежность. Затем злоумышленник скрылся.

Пострадавшая обратилась в полицию. Мужчина объявлен в розыск.

Ранее мы сообщили о том, что пристававший к 16-летней пассажирке таксист задержан в Петербурге.

Фото: Piter.TV