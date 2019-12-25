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Пристававший к 16-летней пассажирке таксист задержан в Петербурге
Сегодня, 9:16
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Пристававший к 16-летней пассажирке таксист задержан в Петербурге

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Следственные органы ГУ СК РФ возбудили уголовное дело.

Полицейские задержали водителя такси из сопредельного государства, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 16-летней петербурженки. Об этом стало известно Piter.TV.

45-летний мужчина был помещен в изолятор. Розыск был инициирован после того, как местная жительница подала заявление, в котором рассказала о том, что таксист домогался ее дочери, 2008 года рождения. Согласно заявлению, мигрант приставал к девочке и предлагал ей интимную близость.

В связи с произошедшим следственные органы ГУ СК РФ по Петербургу возбудили уголовное дело.

Ранее Невский районный суд избрал меру пресечения педофилу с улицы Ворошилова.

Фото: citywalls.ru

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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