Петербурженка обратилась в полицию после жалобы дочери на таксиста

Подозреваемый пока не арестован.

Девочка-подросток 2008 года рдения в Петербурге стала потенциальной жертвой домогательств со стороны таксиста. Как стало известно Piter.TV, мать девочки сообщила в полицию, что водитель такси, зарегистрированный в приложении как Фахрид, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней пассажирки.

Подозреваемый пока не арестован.

Правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что дети нашли человеческий скелет во время игры в Павловске.

Фото: Piter.TV