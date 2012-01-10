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Петербурженка обратилась в полицию после жалобы дочери на таксиста
Сегодня, 10:55
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Петербурженка обратилась в полицию после жалобы дочери на таксиста

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Подозреваемый пока не арестован.

Девочка-подросток 2008 года рдения в Петербурге стала потенциальной жертвой домогательств со стороны таксиста. Как стало известно Piter.TV, мать девочки сообщила в полицию, что водитель такси, зарегистрированный в приложении как Фахрид, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней пассажирки.

Подозреваемый пока не арестован.

Правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что дети нашли человеческий скелет во время игры в Павловске.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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