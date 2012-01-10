Петербурженка обратилась в полицию после жалобы дочери на таксиста

Девочка-подросток 2008 года рдения в Петербурге стала потенциальной жертвой домогательств со стороны таксиста. Как стало известно Piter.TV, мать девочки сообщила в полицию, что водитель такси, зарегистрированный в приложении как Фахрид, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней пассажирки.
Подозреваемый пока не арестован.
Правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела.
Ранее мы сообщили о том, что дети нашли человеческий скелет во время игры в Павловске.
Фото: Piter.TV
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