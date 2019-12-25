Дети нашли человеческий скелет во время игры в Павловске

Рядом с останками находился паспорт, принадлежащий 57-летнему мужчине. Поскольку его никто не искал, он мог вести асоциальный образ жизни.

В воскресенье, 22 сентября, дети в Пушкинском районе Петербурга обнаружили человеческие останки во время игры в заброшенном доме. Как стало известно Piter.TV, накануне днем в полицию позвонила женщина и сообщила, что скелет был найден на улице Свободы.

Прибывшие на место полицейские подтвердили, что в сгоревшем заброшенном здании действительно обнаружен скелетированный труп. Рядом с останками находился паспорт, принадлежащий 57-летнему мужчине. Поскольку его никто не искал, он мог вести асоциальный образ жизни.

Останки были направлены в морг для выяснения причин смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти на берегу пруда нашли закопанный человеческий скелет.

Фото: Piter.TV