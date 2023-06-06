Невский районный суд избрал меру пресечения педофилу с улицы Ворошилова

Ранее арестованный уже обвинялся в педофилии.

Районный суд Невского района Петербурга избрал меру пресечения мужчине, который ранее, 16-го сентября, совершил преступление против 13-летней девочки в доме на улице Ворошилова. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Согласно версии следствия, местный житель 39-ти лет ехал в лифте вместе с девочкой 13-ти лет. Выйдя вместе с ней на шестом этаже, он, угрожая ножом, пытался затащить ее на черную лестницу, где планировал совершить в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Потерпевшую спасло то, что она громко кричала, тем самым привлекая внимание соседей. Подозреваемый попытался скрыться с места преступления, однако был вскоре был пойман.

Ранее мужчина уже был судим за аналогичные правонарушения. По новому делу подсудимый полностью признал свою вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Напомним, что в Шушарах 13-летнего подростка подозревают в насилии над 7-летней девочкой.

Видео: Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу