В Шушарах 13-летнего подростка подозревают в надругательстве над 7-летней девочкой

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132УК РФ.

Несовершеннолетнего мальчика заподозрили в насилии над девочкой. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию накануне обратился отец 7-летней пострадавшей девочки. Он рассказал, что днем в Шушарах на Полоцкой улице подросток совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его дочери.

По подозрению был задержан 13-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132УК РФ. По данному факту проводится проверка.

Ранее в Петербурге был задержан 17-летний мигрант за изнасилование 12-летней соотечественницы.

Фото: Piter.tv