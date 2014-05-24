В Шушарах 13-летнего подростка подозревают в надругательстве над 7-летней девочкой

Несовершеннолетнего мальчика заподозрили в насилии над девочкой. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию накануне обратился отец 7-летней пострадавшей девочки. Он рассказал, что днем в Шушарах на Полоцкой улице подросток совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его дочери.
По подозрению был задержан 13-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132УК РФ. По данному факту проводится проверка.
Ранее в Петербурге был задержан 17-летний мигрант за изнасилование 12-летней соотечественницы.
Фото: Piter.tv
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