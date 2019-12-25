В Петербурге задержан 17-летний мигрант за изнасилование 12-летней соотечественницы

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статьям 132, 131, 162 УК РФ.

Полицейскими был задержан 17-летний мигрант за противоправные действия в отношении 12-летней соотечественницы. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, в полицию обратилась 34-летняя женщина-мигрантка. Она рассказала, что около 14:50 в лесопарковой зоне у дома 22 по улице Добровольцев неизвестный, применив физическую силу, под угрозой ножа, изнасиловал ее 12-летнюю дочь.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статьям 132, 131, 162 УК РФ.

Вскоре полицейскими был задержан предполагаемый преступник. Им оказался 17-летний соотечественник потерпевшей, проживающий в Петербурге на улице Отважных.

Фото: Piter.tv