На улице Добровольцев подросток надругался над 12-летней девочкой

Приметы преступника: на вид 16-18 лет, черные волосы, карие глаза, смуглый. Был одет в зеленую куртку, футболку, черные штаны.

В Красносельском районе проверяют заявление об изнасиловании 12-летней девочки из страны ближнего зарубежья. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 9 сентября обратилась 34-летняя женщина-мигрантка. Она рассказала, что около 14:50 в лесопарковой зоне у дома 22 по улице Добровольцев неизвестный, применив физическую силу, под угрозой ножа, изнасиловал ее 12-летнюю дочь. В детской больнице после осмотра девочки врачи подтвердили наличие повреждений.

Приметы преступника: на вид 16-18 лет, черные волосы, карие глаза, смуглый. Был одет в зеленую куртку, футболку, черные штаны.

Ранее на Piter.tv: Мигрант подозревается в домогательствах до 8-летней девочки в Пушкине.

Фото: Piter.tv