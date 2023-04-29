Мигрант подозревается в домогательствах до 8-летней девочки в Пушкине

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Полицейскими задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней в Пушкинском районе. Подробности рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 5 сентября у дома 34 по улице Пушкинской в городе Пушкин по подозрению в совершении преступления был задержан 38-летний гражданин Таджикистана.

Установлено, что подозреваемый, находясь 1 сентября у дома 15 по улице Гумилевской, совершил противоправные действия в отношении 8-летней девочки, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

В это же время в Петербурге работника частной школы подозревают в сексуальном насилии в отношении 15-летней.

Фото: Piter.tv