  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мигрант подозревается в домогательствах до 8-летней девочки в Пушкине
Сегодня, 11:34
176
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Мигрант подозревается в домогательствах до 8-летней девочки в Пушкине

0 0

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Полицейскими задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней в Пушкинском районе. Подробности рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 5 сентября у дома 34 по улице Пушкинской в городе Пушкин по подозрению в совершении преступления был задержан 38-летний гражданин Таджикистана.

Установлено, что подозреваемый, находясь 1 сентября у дома 15 по улице Гумилевской, совершил противоправные действия в отношении 8-летней девочки, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

В это же время в Петербурге работника частной школы подозревают в сексуальном насилии в отношении 15-летней.

Фото: Piter.tv

Теги: город пушкин, дети, домогательства
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии