В Петербурге работника частной школы подозревают в сексуальном насилии в отношении 15-летней

Утром 4 сентября подозреваемый был задержан на подходе к месту работы.

В Петербурге уголовный розыск задержал работника частной школы за противоправные действия в отношении 15-летней ученицы. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В правоохранительные органы 28 августа поступила оперативная информация о странностях в поведении 58-летнего фотографа элитной частной школы Адмиралтейского района. В ходе проверки данной информации сыщики установили как минимум одну потерпевшую от действий работника учебного заведения. В мае мужчина совершил противоправные действия в отношении 15-летней ученицы. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Утром 4 сентября подозреваемый был задержан на подходе к месту работы. После этого полицейские провели обыски на рабочем месте подозреваемого и в его квартире на Ленинском проспекте. В результате были изъяты цифровые носители информации, имеющие доказательное значение.

Ещё один неизвестный присылал первокласснице из Петербурга интимные фото и видео.

Фото: Piter.tv