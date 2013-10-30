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Неизвестный присылал первокласснице из Петербурга интимные фото и видео
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Неизвестный присылал первокласснице из Петербурга интимные фото и видео

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Судя по номеру телефона, неизвестный живет в Пензенском крае.

Правоохранители Выборгского района Петербурга ищут неизвестного, который в переписке развращал первоклассницу. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 4 сентября обратилась мама 7-летней девочки. В телефоне дочери женщина нашла непристойную переписку с неким "Димой". Через мессенджер неизвестный присылал девочке свои интимные фотографии и видео, а затем стал требовать от неё того же. По словам девочки, она познакомились с ним в июне в мобильном приложении.

Судя по номеру телефона, неизвестный живет в Пензенском крае. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: pxhere

Теги: дети, развратные действия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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