Неизвестный присылал первокласснице из Петербурга интимные фото и видео

Судя по номеру телефона, неизвестный живет в Пензенском крае.

Правоохранители Выборгского района Петербурга ищут неизвестного, который в переписке развращал первоклассницу. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 4 сентября обратилась мама 7-летней девочки. В телефоне дочери женщина нашла непристойную переписку с неким "Димой". Через мессенджер неизвестный присылал девочке свои интимные фотографии и видео, а затем стал требовать от неё того же. По словам девочки, она познакомились с ним в июне в мобильном приложении.

Судя по номеру телефона, неизвестный живет в Пензенском крае. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: pxhere