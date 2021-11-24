Появились кадры с места убийства в Москве мужчины его 15-летней дочерью

По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет России подозревает в убийстве отца 15-летнюю школьницу. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы столичного управления надзорного ведомства. Специалисты уточнили, что преступление совершено в юго-западной части Москвы. Согласно предварительным сведениям, 42-летний мужчина поссорился со старшей дочерью из-за его желания оформить на нее кредит, чтобы погасить собственные долги. Однако 20-летняя девушка не согласилась, поэтому бытовой конфликт перерос в драку. Родитель несколько раз замахнулся кухонным ножом на потерпевшую и ранил ее в ладонь. После этого младшая дочь выхватила холодное оружие и ударила отца в шею. В результате москвич скончался на месте.

В Telegram-канале "ВЕСТИ" говорится о том, что погибший мог злоупотреблять алкоголем и периодически применял насилие в отношении дочерей. По факту смерти мужчины ведется уголовное дело.

В Красноярском крае разыскивают напугавшего ребенка непристойностям пожилого извращенца.

Фото и видео: Telegram / Столичный СК