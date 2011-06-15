В Красноярском крае разыскивают напугавшего ребенка непристойностям пожилого извращенца

Следователи опубликовали видеозапись, на котором виден подозреваемый.

На территории Красноярского края разыскивается подозреваемый в совершении непристойных действий в отношении малолетней девочки. Соответствующую информацию по социальным сетям распространили сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета. Известно, что ведется уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ. Потерпевший считается 12-летняя школьница, проживающая в поселке Нижний Ингаш. Специалисты из надзорного ведомства установили, что в обеденное время 1 апреля 2025 года несовершеннолетняя без сопровождения взрослых возвращалась с прогулки через железнодорожные пути на станции "Куруп". В этот момент неизвестный мужчина совершил в отношении нее противоправные действия.

Изъяты записи камер видеонаблюдения из магазина, на которых зафиксирован подозреваемый в совершении данного преступления. У мужчины есть особая примета - лицевой тик в виде поднимания бровей. пресс-служба СК РФ по региону

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Фото и видео: Следственный комитет России по Красноярскому краю и Хакасии