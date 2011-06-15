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СК завел дело о теракте после атаки БПЛА на жилые дома в Курске

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Светлана Петренко раскрыла подробности массированного удара ВСУ по российскому городу.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки со стороны Вооруженных формирований Украины на жилые дома города Курска. Соответствующей информацией со СМИ поделилась официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Она указала, что в ночь на 15 апреля дроны самолетного типа атаковали жилые кварталы на территории нашей страны.

Ночью 15 апреля украинские боевики, используя беспилотные летательные аппараты самолетного типа, массированно атаковали жилые дома в городе Курске. Попадание беспилотного летательного аппарата также пришлось и на станцию скорой помощи. 

Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

В результате совершенного преступления погибла 85-летняя женщина. Также еще девять человек получили ранения. Дополнительные повреждения зафиксированы в отношении жилых зданий, объектов гражданской инфраструктуры и свыше десяти машинам скорой помощи. Специалисты надзорного ведомства нашли на месте происшествия фрагменты от беспилотников противника, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирному населению региона. 

Будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.

Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

СК установил новые факты преступлений ВСУ в отношении жителей села Лебедевка.

Фото и видео: Следственный комитет России

Теги: всу, курская область, светлана петренко, следственный комитет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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