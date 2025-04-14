СК установил новые факты преступлений ВСУ в отношении жителей села Лебедевка

По данным ведомства, украинские военнослужащие с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство на мирных граждан.

Следственный комитет РФ установил новые факты преступлений украинских войск в отношении жителей села Лебедевка Курской области. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным СК, местная жительница сообщила, что в феврале 2025 года украинские военнослужащие с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство на ее отца и трех гражданских людей, которые занимались тушением дома после его обстрела ВСУ. В результате ее отец и еще один человек погибли на месте. Позже скончался еще один пострадавший от полученных травм. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ФСБ показала кадры допроса задержанного в Крыму гражданина Молдавии.

Видео: СК России