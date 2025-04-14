ФСБ показала кадры допроса задержанного в Крыму гражданина Молдавии

Евгений Курдоглу раскрыл на допросе подробности своего сотрудничества с украинскими спецслужбами.

Российские силовые структуры в социальных сетях показали видеозапись с показаниями задержанного в Крыму 32-летнего гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами. Сотрудники ФСБ России уточнили, что агент киевского режима 1992 года рождения. Он планировал взорвать городскую водонасосную станцию. Также иностранец передавал СБУ данные о дислокации российской боевой техники, позициях противовоздушной обороны, результатах ракетных ударов ВСУ, а также сведения об объектах транспортной и энергетической инфраструктуры на полуострове Крым.

Задержан Курдоглу Евгений Михайлович, уроженец села Чишмикиой Вулканештского района Республики Молдова, зарегистрированный по адресу: Республика Молдова, город Вулканешты, ул. Связистов, д.6, ранее судимый за совершение кражи на территории Украины. ЦОС ФСБ РФ

Мужчина объяснил, как именно установил контакт с представителем спецслужб Украины, по заданию которого осуществлял сбор и передачу данных, включая фото- и видеоматериалы результатов ракетных ударов противника. Евгений Курдоглу указал на тайник, их которого оперативники изъяли самодельное взрывное устройство фугасного действия, состоящее из пластичного взрывчатого вещества Semtex10 массой 400 граммов, электродетонатор ЭДП и таймер, предназначавшиеся для совершения преступления в городе Керчь. В отношении злоумышленника ведется уголовное дело по статьям о террористическом акте, а также незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке взрывчатых веществ или взрывных устройств. По данным Центра общественных связей ФСБ РФ, задержанный сознался в содеянном и в текущий момент активно сотрудничает со следствием.

ФСБ задержала украинского агента-молдаванина, привезшего в Россию из Латвии бомбы для терактов.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России