Иностранец проехался по европейской территории до России на автомобиле, начиненном взрывчаткой.

Российское силовое ведомство сообщило о задержании агента военной разведки киевского режима, молдавского гражданина Мариуса Пруняну 2001 гола рождения. В Центре общественных связей ФСБ РФ объяснили, что мужчина через латвийскую территорию привез в Россию бомбы для совершения терактов. Специалисты добавили, что иностранец ранее вооевал в рядах Вооруженных сил Украины. В период с 2022 по 2023 год подозреваемый участвовал в составе Центра специальных мероприятий ССО (в\ч A1737) и Интернационального легиона (в\ч 3449) ВС Украины в боях против Вооруженных сил России под городом Артемовском на территории Донецкой народной республики.

... Пресечена противоправная деятельность гражданина Республики Молдова Пруняну Мариуса, прибывшего по заданию ГУР МОУ в Россию для организации диверсионно-террористических актов. ЦОС ФСБ РФ

Установлено, что Мариус Пруняна в декабре 2023 года завербован сотрудником ГУР Украины с присвоением псевдонима "Макс" и переправлен в Молдову для подготовки терактов в России. Следователи выяснили, что перед выездом в Россию куратор из Украины передал Пруняну в Кишиневе денежные средства, на которые тот купил автомобиль Toyota Land Cruiser Prado с молдавскими регистрационными номерами. В транспортном средстве сотрудники Главного управления разведки минобороны Украины оборудовали тайник в виде аккумуляторной батареи с тремя взрывными устройствами на основе пластичного взрывчатого вещества С-4, массой 1,6 килограмма каждое. Также там находились три предохранительно-исполнительных механизма на основе электронных часов, три детонатора типа ЭДП и три ключа замыкания электронной цепи. От киевского режима исполнитель получил задание в виде передвижения по маршруту Молдова-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия, после чего прибыл в Россию для закладки в тайники средств поражения в Волгограде и Саратове. На данном этапе злоумышленника поймали.

По замыслу спецслужб Украины доставленные взрывные устройства должны были использоваться для совершения диверсионно-террористических актов в РФ. ЦОС ФСБ РФ

Ведется уголовное дело о приготовлении к теракту и о незаконных приобретении, передаче, сбыту, хранении и перевозке, пересылке взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Жителя Кузбасса задержали за сотрудничество с СБУ.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России