Жителя Кузбасса задержали за сотрудничество с СБУ

Мужчина через Telegram получал от иностранного куратора задания.

Житель Кемеровской области отправлял сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ) видеоролики и фотографии о о военном, транспортном и правоохранительном объектах города Новокузнецка, а также собирался поджечь их. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы регионального управления российских силовых структур. По данным от УФСБ РФ, в настоящее время 62-летний подозреваемый задержан. Согласно предварительным сведениям, в период с декабря 2023 по апрель 2024 года мужчина через мессенджер Telegram инициативно установил сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем киевского режима.

В ходе переписки он, избрав псевдоним, выразил готовность оказывать представителю СБУ содействие в деятельности, направленной против безопасности РФ, совершив подрыв либо поджог государственных или военных объектов. пресс-служба УФСБ РФ по Кузбассу

Россиянин выполнял поручения разведывательного характера от сотрудника СБУ. В его отношении ведется уголовное дело по статье 275.1 УК РФ. Речь идет о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). По судебному решению фигуранту расследования избрана мера пресечения. Мужчина будет находиться под стражей.

В Новокузнецке полиция освободила граждан, которых незаконно удерживали преступники.

Фото и видео: УФСБ России по Кемеровской области