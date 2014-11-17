В Новокузнецке полиция освободила граждан, которых незаконно удерживали преступники

С 2012 по 2025 год жители Кемеровской области незаконно удерживали не менее девяти человек.

В городе Новокузнецке российские правоохранительные органы освободили граждан, которых незаконно удерживали злоумышленники. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы полиции по региону. Официальный представитель МВД Ирина Волк написала в Telegram-канале о том, что оперативники установили ранее, что пропавший без вести в январе текущего года 47-летний местный житель находится в одной из местных построек. Совместно с силами ФСБ и Росгвардии полицейские проникли в запертое помещение, расположенное на цокольном этаже гаражного бокса.

Там они обнаружили восьмерых человек в возрасте от 33 до 49 лет, двое из которых разыскивались по заявлениям родственников как пропавшие без вести. пресс-служба МВД РФ по Кемеровской области

По подозрению в совершении данного преступления задержаны трое местных жителей. Предварительно надзорное ведомство установило, что в период с 2012 по 2025 год злоумышленники незаконно удерживали не менее девяти человек. Мужчины и женщины использовались ими в качестве работников по сбору металла на городских свалках. Одной из женщин удалось убежать, после чего она рассказала о ситуации своим знакомым. Ведется уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ.

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Фото и видео: Telegram / Ирина Волк