В Вологодской области будут осуждены аферисты, покупавшие люксовые иномарки

Мошеннику удалось приобрести в кредит Lexus, он готовился купить Toyota Land Cruiser.

На территории Вологодской области российские правоохранительные органы завершили расследование афер при покупке люксовых иномарок. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы полиции по региону. В текущий момент обвинение предъявлено 49-летнему жителю города Мурманска, который в декабре 2024 года прибыл в Вологду. В местном автомобильном салоне мужчина приобрёл в кредит автомобиль Lexus стоимостью 7,2 миллиона рублей по поддельному паспорту. На следующий день злоумышленник попытался купить Toyota Land Cruiser за 6,6 миллионов рублей в том же салоне, но был задержан оперативниками. Во время проверки было установлено, что кредитным специалистам мужчина представлялся успешным бизнесменом из Петербурга с доходом свыше двух миллионов рублей в месяц, поэтому планировал покупку машин якобы для своей семьи.

У него изъяты поддельные паспорт и водительское удостоверение, приобретённые через Интернет. По одной из версий, автомобили аферист планировал перепродать третьим лицам. пресс-служба МВД РФ

Ведется расследование по части 2 статьи 159, части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 и части 4 статьи 327 УК РФ. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Злоумышленник отправлен под стражу.

В Астрахани полицией задержан грабитель, похитивший у пенсионерки сумку на пороге её квартиры.

Фото и видео: МВД Медиа