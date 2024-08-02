В Астрахани полицией задержан грабитель, похитивший у пенсионерки сумку на пороге её квартиры

В Астрахани российскими правоохранительными органами задержан грабитель, похитивший у местной пожилой жительницы сумку на пороге её квартиры. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы полиции по региону. В МВД уточнили, что злоумышленник последовал за пенсионеркой в ещё не закрытую дверь, после чего вырвал из ее рук предмет, в котором находились документы, наличные деньги, золотые серьги. затем преступник скрыл с места инцидента, а потерпевшая обратилась за помощью к оперативникам.
Вскоре оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1979 года рождения.
пресс-служба МВД РФ
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 161 УК РФ.
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Фото и видео: МВД Медиа
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