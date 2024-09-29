В Нижних Осельках тушат ангар на площади 1000 квадратных метров

Пожар произошел на территории свиноводческого комплекса.

Пожарные работают над ликвидацией возгорания в деревне Нижние Осельки Всеволожского района. По предварительной информации пожар произошел в ангаре на территории свиноводческого комплекса. Об этом рассказали в Комитете правопорядка и безопасности ЛО.

Ангары не введены в эксплуатацию, животных в них нет. По данным на 16:00, огонь локализован, площадь горения составляет около 1000 м2.

В тушении пожара задействованы подразделения пожарно-спасательного гарнизона области: Леноблпожспас (дежурные смены 100,104, 147,149 ПЧ Всеволожского отряда), и 94 ПСЧ федеральной противопожарной службы, службы пожаротушения федеральной противопожарной службы и Леноблпожспас.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее стала известна причина пожара в квартире в Колпино. Возгорание произошло из-за взрыва самогонного аппарата на улице Братьев Радченко. В результате пострадали трое мужчин.

Фото и видео: Telegram/ Правопорядок и безопасность ЛО