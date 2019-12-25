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Ребенка, пострадавшего в ДТП на трассе А-120, спасают в Педиатрическом университете
Сегодня, 14:07
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Ребенка, пострадавшего в ДТП на трассе А-120, спасают в Педиатрическом университете

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Врачи вуза провели телемедицинскую консультацию с коллегами из Ленобласти.

В Педиатрический университет доставили ребенка, который пострадал в ДТП в Кировском районе Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-служба вуза 2 сентября. 

Смертельная авария произошла 30 сентября на 134-м километре трассы А-120. Водительница автомобиля Volvo в возрасте 33 лет выехала на "встречку" для обгона машины и столкнулась с иномаркой Ford под управлением 55-летнего мужчины. От полученных травм оба водителя скончались на месте. В Volvo пострадал пассажир – 6-летний мальчик, его госпитализировали в Кировскую межрайонную больницу. 

Врачи Педиатрического университета провели телемедицинскую консультацию с коллегами из Ленобласти. Было принято решение перевести маленького пациента в клинику вуза для дальнейших обследования и лечения. 

У мальчика диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы грудной клетки и живота. В настоящее время он находится в отделении хирургии. 

Идет работа специалистов, для лечения ребенка требуются мультидисциплинарный подход и участие как травматологов, гастроэнтерологов, так и помощь психологов – мальчик потерял маму.

Дмитрий Иванов, ректор Педиатрического университета 

Ранее мы рассказывали о том, что в СПбГПМУ прооперировали новорожденную с редким сочетанием патологий. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: в дтп пострадал ребенок, педиатрический медицинский университет
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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