Ребенка, пострадавшего в ДТП на трассе А-120, спасают в Педиатрическом университете

Врачи вуза провели телемедицинскую консультацию с коллегами из Ленобласти.

В Педиатрический университет доставили ребенка, который пострадал в ДТП в Кировском районе Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-служба вуза 2 сентября.

Смертельная авария произошла 30 сентября на 134-м километре трассы А-120. Водительница автомобиля Volvo в возрасте 33 лет выехала на "встречку" для обгона машины и столкнулась с иномаркой Ford под управлением 55-летнего мужчины. От полученных травм оба водителя скончались на месте. В Volvo пострадал пассажир – 6-летний мальчик, его госпитализировали в Кировскую межрайонную больницу.

Врачи Педиатрического университета провели телемедицинскую консультацию с коллегами из Ленобласти. Было принято решение перевести маленького пациента в клинику вуза для дальнейших обследования и лечения.

У мальчика диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы грудной клетки и живота. В настоящее время он находится в отделении хирургии.

Идет работа специалистов, для лечения ребенка требуются мультидисциплинарный подход и участие как травматологов, гастроэнтерологов, так и помощь психологов – мальчик потерял маму. Дмитрий Иванов, ректор Педиатрического университета

Ранее мы рассказывали о том, что в СПбГПМУ прооперировали новорожденную с редким сочетанием патологий.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти