ДТП с летальным исходом случилось на трассе А-120 в районе поселка Мга

В результате происшествия погибли два водителя, пострадал ребенок.

Сегодня на федеральной трассе А-120 в районе поселка Мга Ленинградской области произошло столкновение легкового автомобиля "Вольво" и микроавтобуса марки "Форд". В ходе дорожного происшествия погибли оба водителя машин, пострадал один ребенок, – сообщают в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург прибыли на место и освободили тела застрявших в машинах водителей. Пострадавший несовершеннолетний был госпитализирован еще до прибытия спасательной группы. Погибшие были переданы в руки сотрудников полиции.

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Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба Ленинградской области