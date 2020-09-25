ДТП со школьником на самокате случилось на Индустриальном

В результате аварии ученика четвертого класса доставили в больницу. У него выявили ссадины, ушибы, травму правого уха и рассечение головы.

В воскресенье, 29 сентября, у дома по Индустриальному проспекту в Петербурге автомобиль сбил 11-летнего мальчика на самокате. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Ребенок пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда на запрещающий сигнал светофора выехал Hyundai Solaris под управлением 39-летнего водителя из Ленинградской области. Автомобилист не смог остановиться и наехал на школьника.

В результате аварии ученика четвертого класса доставили в больницу. У него выявили ссадины, ушибы, травму правого уха и рассечение головы.

В этом году водитель легковушки был привлечен к ответственности за нарушение правил дорожного движения 27 раз. Среди нарушений: 18 случаев превышения скорости, три раза – несоблюдение разметки, три раза – проезд на красный свет, дважды – непредоставление преимущества специальному транспорту и один раз – непристегнутый ремень безопасности.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестные разбили бутылку об голову 18-летнего продавца в магазине на Демьяна Бедного.

Фото: Piter.TV