Неизвестные разбили бутылку об голову 18-летнего продавца в магазине на Демьяна Бедного

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ночь на воскресенье, 29 сентября, в отдел полиции поступило сообщение о конфликте, произошедшем возле дома 28 корпус 1 на улице Демьяна Бедного в Калининском районе.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что около 23:20 группа незнакомцев вошла в продуктовый магазин и ударила бутылкой по голове 18-летнего продавца, после чего преступники скрылись с места инцидента.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции принимают меры для задержания подозреваемых в данном преступлении.

Ранее мы сообщили о том, что семерых участников конфликта со стрельбой оперативно задержали на Гражданском проспекте.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")